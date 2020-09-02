Описание

В игре "#DRIVE" простота - это ключевая особенность во всех ее аспектах, начиная с игрового процесса. Игроку предоставляется машина, и его задача - управлять ею, двигаясь вперед бесконечно долго. Простота здесь заключается в минимализме игровой механики и управления. В игре нет сложных правил или задач. Вам не нужно следить за сюжетом, решать головоломки или выполнять конкретные миссии. Вашей единственной целью является управление автомобилем так, чтобы избегать столкновений и аварий.





Однако, несмотря на простоту, "#DRIVE" может быть вызовом для навыков игрока. С каждым пройденным метром дороги уровень сложности постепенно возрастает. Дороги становятся более загруженными, и появляются различные препятствия и опасности. Это заставляет игрока сохранять высокий уровень внимания и реакции, чтобы избегать аварий и продолжать движение.