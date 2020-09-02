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#DRIVE (Мод, Unlocked/много денег)

#DRIVE (Мод, Unlocked/много денег) 3.1.408

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Версия:
3.1.408
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Pixel Perfect Dude
Категория:
Без интернета / На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 950
Скриншоты
Описание

В игре "#DRIVE" простота - это ключевая особенность во всех ее аспектах, начиная с игрового процесса. Игроку предоставляется машина, и его задача - управлять ею, двигаясь вперед бесконечно долго. Простота здесь заключается в минимализме игровой механики и управления. В игре нет сложных правил или задач. Вам не нужно следить за сюжетом, решать головоломки или выполнять конкретные миссии. Вашей единственной целью является управление автомобилем так, чтобы избегать столкновений и аварий.


Однако, несмотря на простоту, "#DRIVE" может быть вызовом для навыков игрока. С каждым пройденным метром дороги уровень сложности постепенно возрастает. Дороги становятся более загруженными, и появляются различные препятствия и опасности. Это заставляет игрока сохранять высокий уровень внимания и реакции, чтобы избегать аварий и продолжать движение.


Информация о модах
Ссылки на МОД-Версии удалены по просьбе правообладателя.
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 Теги темы: Много денег, Unlocked

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