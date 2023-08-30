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Stickman And Gun2 (Мод, Много денег)

Stickman And Gun2 (Мод, Много денег) 2.1.9

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Версия:
2.1.9
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
RAON GAMES
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
30-08-2023, 18:36
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
859
Скриншоты
Описание

Stickman And Gun - это захватывающий 2D экшен-шутер, в котором игроки воплощаются в роли стикмана и сражаются с наступающими монстрами. Игровой процесс наполнен боевой динамикой и требует от игроков мастерства в стрельбе и реакции.


Сюжет игры разворачивается в мире, который подвергся атаке армии преисподней. Главный герой оказывается в ситуации, где ему приходится столкнуться с множеством опасных монстров, пытающихся захватить его мир. Оставшись один на один с этой угрозой, стикман должен использовать все свои навыки и арсенал оружия, чтобы противостоять наступающим врагам. Игроки будут стрелять на ходу, отстаивая свои позиции и избегая ближнего контакта с монстрами. Оружие игрока можно улучшать и модифицировать, используя заработанные ресурсы и трофеи. Это позволяет создавать разнообразные стратегии борьбы с врагами.


"Stickman And Gun" предоставляет игрокам возможность погрузиться в захватывающий мир битвы с монстрами, где мастерство стрельбы и тактическое мышление будут ключевыми для успешного выживания.


Информация о модах

Много денег / очков навыков

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 Теги темы: Много денег

Скачать Stickman And Gun2 (Мод, Много денег) v2.1.9 MOD APK

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Скачать Stickman And Gun2 (Мод, Много денег) 33 Мб Ссылка 2 33 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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