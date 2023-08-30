Stickman And Gun2 (Мод, Много денег) 2.1.9
Stickman And Gun - это захватывающий 2D экшен-шутер, в котором игроки воплощаются в роли стикмана и сражаются с наступающими монстрами. Игровой процесс наполнен боевой динамикой и требует от игроков мастерства в стрельбе и реакции.
Сюжет игры разворачивается в мире, который подвергся атаке армии преисподней. Главный герой оказывается в ситуации, где ему приходится столкнуться с множеством опасных монстров, пытающихся захватить его мир. Оставшись один на один с этой угрозой, стикман должен использовать все свои навыки и арсенал оружия, чтобы противостоять наступающим врагам. Игроки будут стрелять на ходу, отстаивая свои позиции и избегая ближнего контакта с монстрами. Оружие игрока можно улучшать и модифицировать, используя заработанные ресурсы и трофеи. Это позволяет создавать разнообразные стратегии борьбы с врагами.
"Stickman And Gun" предоставляет игрокам возможность погрузиться в захватывающий мир битвы с монстрами, где мастерство стрельбы и тактическое мышление будут ключевыми для успешного выживания.
Много денег / очков навыков
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.