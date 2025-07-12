Описание

Lumber & Survive! — это динамичная игра на выживание, в которой геймплей делится на два ярко выраженных этапа: дневной сбор ресурсов и ночную оборону. Днём вы становитесь лесорубом — собираете древесину, улучшаете базу и возводите защитные сооружения. Каждое решение, где и как укрепиться, напрямую влияет на ваши шансы на выживание.





Когда наступает ночь, начинается настоящая проверка — волны монстров пытаются разрушить всё, что вы построили. Lumber & Survive! заставляет думать стратегически: башни нужно размещать с учетом слабостей разных врагов, а ресурсы — тратить с умом. Продолжайте укреплять оборону, открывайте новые виды башен и найдите идеальный баланс между строительством и защитой.