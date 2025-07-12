android-1.ru / Игры / Аркады / Lumber & Survive! (Мод меню)
Lumber & Survive! (Мод меню)

Lumber & Survive! (Мод меню) v0.0.2

Создавай, укрепляй и выживай: построй башню, чтобы отбиться от монстров ночью

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Seikami
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Вчера, 22:06
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Описание

Lumber & Survive! — это динамичная игра на выживание, в которой геймплей делится на два ярко выраженных этапа: дневной сбор ресурсов и ночную оборону. Днём вы становитесь лесорубом — собираете древесину, улучшаете базу и возводите защитные сооружения. Каждое решение, где и как укрепиться, напрямую влияет на ваши шансы на выживание.


Когда наступает ночь, начинается настоящая проверка — волны монстров пытаются разрушить всё, что вы построили. Lumber & Survive! заставляет думать стратегически: башни нужно размещать с учетом слабостей разных врагов, а ресурсы — тратить с умом. Продолжайте укреплять оборону, открывайте новые виды башен и найдите идеальный баланс между строительством и защитой.


Информация о модах
  • Мод Меню
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество древесины
  • Разблокировано, без рекламы
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Lumber & Survive! (Мод меню) v0.0.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Lumber & Survive! (Мод меню) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Doodle Jump (Мод, Много денег)
Doodle Jump (Мод, Много денег)
Version: 3.11.35
ONCE 3
ONCE 3
Version: 1.0.0
Тэнгай
Тэнгай
Version: 1.0.6
Ambidextro (полная версия)
Ambidextro (полная версия)
Version: 1.2.0
Paper Delivery Boy (Мод, Бесплатные покупки)
Paper Delivery Boy (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.34.0
Gunbrick: Reloaded (Полная версия)
Gunbrick: Reloaded (Полная версия)
Version: 10
Mine & Shine (Мод, Много денег)
Mine & Shine (Мод, Много денег)
Version: 0.7.6
Terrorist Hunter (Мод, Без рекламы)
Terrorist Hunter (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.2

Отзывы о Lumber & Survive! (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив