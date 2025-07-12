Lumber & Survive! (Мод меню) v0.0.2
Создавай, укрепляй и выживай: построй башню, чтобы отбиться от монстров ночью
Lumber & Survive! — это динамичная игра на выживание, в которой геймплей делится на два ярко выраженных этапа: дневной сбор ресурсов и ночную оборону. Днём вы становитесь лесорубом — собираете древесину, улучшаете базу и возводите защитные сооружения. Каждое решение, где и как укрепиться, напрямую влияет на ваши шансы на выживание.
Когда наступает ночь, начинается настоящая проверка — волны монстров пытаются разрушить всё, что вы построили. Lumber & Survive! заставляет думать стратегически: башни нужно размещать с учетом слабостей разных врагов, а ресурсы — тратить с умом. Продолжайте укреплять оборону, открывайте новые виды башен и найдите идеальный баланс между строительством и защитой.
- Мод Меню
- Неограниченное количество монет
- Неограниченное количество древесины
- Разблокировано, без рекламы
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.