Описание

NEO.emu — мобильный эмулятор аркадных автоматов, который запускает классику 90-х на любом смартфоне так же плавно, как она когда-то сверкала на CRT-экранах. Одним тапом загружаешь ROM, и картинка в 60 fps скользит без разрывов; звук стерео лупит чисто, будто динамики стоят под кабинетом. Уровень входа низкий: выбирай каталоги, назначай виртуальные кнопки, сохраняй состояние и продолжай партию в метро. Даже на старых устройствах приложение снижает нагрузку и держит отзывчивость.





Секрет плавности — движок с низкая задержка, обеспечивающий контроль в жанрах, где кадр решает победу. Фильтры HQ2X и шероховатый шейдер добавляют пиксель-арту объём, а встроенный ресэмплер дарит HD-звук, убирая фоновые щелчки. Захотелось настроить? Расставь отображение кнопок, задействуй Bluetooth-геймпад, подключи облако для быстрых сейвов и делись скриншотами прямо из меню. Скачай BIOS, загрузи Metal Slug и почувствуй, как телефон превращается в зал аркад.