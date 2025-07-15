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NEO.emu (Arcade Emulator)

NEO.emu (Arcade Emulator) v1.5.82

Верни ностальгию автоматов на телефон без лагов с чистым звуком и HD кадром

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Версия:
1.5.82
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Robert Broglia
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 15:21
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 3 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

NEO.emu — мобильный эмулятор аркадных автоматов, который запускает классику 90-х на любом смартфоне так же плавно, как она когда-то сверкала на CRT-экранах. Одним тапом загружаешь ROM, и картинка в 60 fps скользит без разрывов; звук стерео лупит чисто, будто динамики стоят под кабинетом. Уровень входа низкий: выбирай каталоги, назначай виртуальные кнопки, сохраняй состояние и продолжай партию в метро. Даже на старых устройствах приложение снижает нагрузку и держит отзывчивость.


Секрет плавности — движок с низкая задержка, обеспечивающий контроль в жанрах, где кадр решает победу. Фильтры HQ2X и шероховатый шейдер добавляют пиксель-арту объём, а встроенный ресэмплер дарит HD-звук, убирая фоновые щелчки. Захотелось настроить? Расставь отображение кнопок, задействуй Bluetooth-геймпад, подключи облако для быстрых сейвов и делись скриншотами прямо из меню. Скачай BIOS, загрузи Metal Slug и почувствуй, как телефон превращается в зал аркад.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать NEO.emu (Arcade Emulator) 3 Мб Ссылка 2 3 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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