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S.T.A.R - Super Tricky Amazing Run (Мод, Unlocked)

S.T.A.R - Super Tricky Amazing Run (Мод, Unlocked) 1.75.0

32
1
Скачать (300 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
1.75.0
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 300 Мб
id приложения:
fall.stars.race
Русский язык:
Есть
Лайков:
32
Комментарии:
0
Просмотров:
7 479

Добро пожаловать в мир STAR: Super Tricky Amazing Run, где вы сможете испытать себя в роли гонщика и принять участие в захватывающих испытаниях прямо на вашем экране. Эта игра предлагает вам возможность использовать свою смекалку и ум, чтобы преодолеть сложные препятствия и одолеть грозных противников.


В STAR: Super Tricky Amazing Run вас ожидает высокая конкуренция, где каждый игрок стремится к одной цели — одержать окончательную победу. Вы будете сталкиваться с различными испытаниями, требующими умения и быстрого принятия решений. Используйте свои навыки гонщика, чтобы преодолеть препятствия, выполнять трюки и обгонять врагов.



Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать S.T.A.R - Super Tricky Amazing Run (Мод, Unlocked) 1.75.0 взлом

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Скачать S.T.A.R - Super Tricky Amazing Run (Мод, Unlocked)
300 Мб
Ссылка 2
300 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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