S.T.A.R - Super Tricky Amazing Run (Мод, Unlocked) 1.75.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
1.75.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 300 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
32
Комментарии:
0
Просмотров:
7 479
Добро пожаловать в мир STAR: Super Tricky Amazing Run, где вы сможете испытать себя в роли гонщика и принять участие в захватывающих испытаниях прямо на вашем экране. Эта игра предлагает вам возможность использовать свою смекалку и ум, чтобы преодолеть сложные препятствия и одолеть грозных противников.
В STAR: Super Tricky Amazing Run вас ожидает высокая конкуренция, где каждый игрок стремится к одной цели — одержать окончательную победу. Вы будете сталкиваться с различными испытаниями, требующими умения и быстрого принятия решений. Используйте свои навыки гонщика, чтобы преодолеть препятствия, выполнять трюки и обгонять врагов.
Информация о модах
VIP Активированный
Ежедневный VIP Всегда доступный
Ежедневный VIP Денежный приз x65000 (Неограниченные деньги)
Скачать S.T.A.R - Super Tricky Amazing Run (Мод, Unlocked) 1.75.0 взлом
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