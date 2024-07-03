Mushroom Wars 2: Захват территории ? Защита башни (Встроенный кэш) 2024.3.0
Mushroom Wars 2 - это стратегическая игра, в которой вы будете командовать грибными воинами в коротких и увлекательных стратегических сражениях. Это одна из лучших игр в своем жанре, где вы, как отважный командующий грибной армией, будете захватывать постройки на карте. Перед игроком стоит задача отправить войска для захвата объектов, которые изменят свой цвет и тем самым увеличат размер вашей армии. В игре присутствует динамически изменяющаяся механика окружения на игровом поле. Вы получаете абсолютный контроль, побеждая своих противников в одиночном режиме через уровни или играя в многопользовательских битвах.
Продолжение стратегической игры Mushroom Wars 2 включает в себя эпических героев с уникальными навыками, минимум 200 уровней в каждом эпизоде посвящены отдельным племенам этого волшебного мира. В игре отличная графика и музыка. Сетевой многопользовательский режим с интенсивными сражениями между четырьмя игроками, а также есть кооперативный режим, в котором вы вместе с другом соревнуетесь в командных сражениях.
Мод 1
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Режим Бога
- Множитель скорости
- Неограниченная энергия (навык)
Мод 2
- МОД МЕНЮ
- Высокая скорость Работы Агрегата
- Всегда Полон Энергии Мастерства
Советы:
Не используйте мод, пока не пройдете 3 битвы из учебника.
Визуальная ссылка на врага, но не работает на него.
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