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Mushroom Wars 2: Захват территории ? Защита башни (Встроенный кэш)

Mushroom Wars 2: Захват территории ? Защита башни (Встроенный кэш) 2024.3.0

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Версия:
2024.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Zillion Whales
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 650 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 868

Mushroom Wars 2 - это стратегическая игра, в которой вы будете командовать грибными воинами в коротких и увлекательных стратегических сражениях. Это одна из лучших игр в своем жанре, где вы, как отважный командующий грибной армией, будете захватывать постройки на карте. Перед игроком стоит задача отправить войска для захвата объектов, которые изменят свой цвет и тем самым увеличат размер вашей армии. В игре присутствует динамически изменяющаяся механика окружения на игровом поле. Вы получаете абсолютный контроль, побеждая своих противников в одиночном режиме через уровни или играя в многопользовательских битвах.


Продолжение стратегической игры Mushroom Wars 2 включает в себя эпических героев с уникальными навыками, минимум 200 уровней в каждом эпизоде посвящены отдельным племенам этого волшебного мира. В игре отличная графика и музыка. Сетевой многопользовательский режим с интенсивными сражениями между четырьмя игроками, а также есть кооперативный режим, в котором вы вместе с другом соревнуетесь в командных сражениях.



Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Множитель скорости
  • Неограниченная энергия (навык)



Мод 2

  • МОД МЕНЮ
  • Высокая скорость Работы Агрегата
  • Всегда Полон Энергии Мастерства


Советы:
Не используйте мод, пока не пройдете 3 битвы из учебника.
Визуальная ссылка на врага, но не работает на него.

 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Mushroom Wars 2: Захват территории ? Защита башни (Встроенный кэш) 2024.3.0 взлом

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MOD V1 650 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 650 Мб

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