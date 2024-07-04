The Outong (18+) - Обычный человек, который был в бегах от личных демонов, наконец обретает покой, когда в его жизнь входит мощная магическая сила, и он понимает, что наконец-то может отомстить за своих родителей. После долгих лет преследований, ловушек и пыток со стороны ваших личных демонов вы просто хотите избавиться от них. Но однажды вам предложили мощную магическую силу... и все изменилось. Теперь тебя не остановить.





Станьте предметом зависти тех, кто смотрел, как вы машете рукой на пляже и теряете форму только для того, чтобы обнаружить, что вы самый привлекательный и спортивный парень в городе.