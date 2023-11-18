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Secret Island (18+)

Secret Island (18+) 0.12.8.1

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Версия:
0.12.8.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 543
Скриншоты
Описание

Тайный остров - представляет собой визуальный роман для взрослых, действие которого разворачивается на таинственном острове, расположенном между двумя враждующими королевствами. Главный герой - могучий военный, который оказывается на острове после морского сражения. Спасенный группой женщин, он получает возможность исследовать свои отношения с ними, а также разгадать загадки прошлого этого забытого места.


Игра предлагает игрокам погрузиться в современный фэнтезийный мир, где они могут встретить разнообразных персонажей, не все из которых являются людьми. Некоторые из этих персонажей даже могут присоединиться к жизни главного героя на острове.


"Тайный остров" сочетает элементы приключения, исследования и романтических отношений, предлагая игрокам богатый сюжет и возможность взаимодействия с уникальными персонажами в рамках увлекательной визуальной новеллы.


Информация о модах

v0.12.8.1

  • 18 000 новых слов (всего 407 000)

  • 187 новых рендеров (всего 7350)

  • 16 новых анимаций (всего 440)

  • 11 новых сцен (1 Белла, 2 смешанных, 1 Фрея, 1 прочее) (всего 423)

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Скачать Secret Island (18+) v0.12.8.1 MOD APK

Скачать Secret Island (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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