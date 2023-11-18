Secret Island (18+) 0.12.8.1
Тайный остров - представляет собой визуальный роман для взрослых, действие которого разворачивается на таинственном острове, расположенном между двумя враждующими королевствами. Главный герой - могучий военный, который оказывается на острове после морского сражения. Спасенный группой женщин, он получает возможность исследовать свои отношения с ними, а также разгадать загадки прошлого этого забытого места.
Игра предлагает игрокам погрузиться в современный фэнтезийный мир, где они могут встретить разнообразных персонажей, не все из которых являются людьми. Некоторые из этих персонажей даже могут присоединиться к жизни главного героя на острове.
"Тайный остров" сочетает элементы приключения, исследования и романтических отношений, предлагая игрокам богатый сюжет и возможность взаимодействия с уникальными персонажами в рамках увлекательной визуальной новеллы.
v0.12.8.1
18 000 новых слов (всего 407 000)
187 новых рендеров (всего 7350)
16 новых анимаций (всего 440)
11 новых сцен (1 Белла, 2 смешанных, 1 Фрея, 1 прочее) (всего 423)
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