Описание

Тайный остров - представляет собой визуальный роман для взрослых, действие которого разворачивается на таинственном острове, расположенном между двумя враждующими королевствами. Главный герой - могучий военный, который оказывается на острове после морского сражения. Спасенный группой женщин, он получает возможность исследовать свои отношения с ними, а также разгадать загадки прошлого этого забытого места.





Игра предлагает игрокам погрузиться в современный фэнтезийный мир, где они могут встретить разнообразных персонажей, не все из которых являются людьми. Некоторые из этих персонажей даже могут присоединиться к жизни главного героя на острове.





"Тайный остров" сочетает элементы приключения, исследования и романтических отношений, предлагая игрокам богатый сюжет и возможность взаимодействия с уникальными персонажами в рамках увлекательной визуальной новеллы.