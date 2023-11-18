Версия:
0.4.55
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 374 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 325
Описание
Harmony Girls - представляет собой визуальный роман для взрослых, в котором игроки вживаются в роль главной героини Лили. Игра сосредоточена на её пути в секс-индустрии и управлении борделем. Одной из ключевых особенностей игры является возможность улучшать характеристики персонажа для максимизации доходов.
Игровой процесс включает в себя элементы стратегии и управления, где игроки должны принимать решения, влияющие на развитие сюжета и успех бизнеса. Кроме того, в игре присутствует мини-игра сексуального характера, которая характеризуется плавной и реалистичной анимацией, что добавляет дополнительный уровень вовлеченности в игровой процесс.
Информация о модах
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