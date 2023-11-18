Описание

Harmony Girls - представляет собой визуальный роман для взрослых, в котором игроки вживаются в роль главной героини Лили. Игра сосредоточена на её пути в секс-индустрии и управлении борделем. Одной из ключевых особенностей игры является возможность улучшать характеристики персонажа для максимизации доходов.





Игровой процесс включает в себя элементы стратегии и управления, где игроки должны принимать решения, влияющие на развитие сюжета и успех бизнеса. Кроме того, в игре присутствует мини-игра сексуального характера, которая характеризуется плавной и реалистичной анимацией, что добавляет дополнительный уровень вовлеченности в игровой процесс.