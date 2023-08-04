Описание

Free Use House (18+) - это захватывающая игра для взрослых игроков, перешагнувших рубеж в восемнадцать лет. Вам предстоит окунуться в уникальную "песочницу", где каждое ваше решение имеет последствия и открывает новые возможности.





Игра начинается в большом доме, где главного героя приглашают на вечеринку. Здесь он встретит множество интересных персонажей, каждый из которых имеет свою уникальную личность и историю. Выборы игрока будут влиять на развитие отношений с другими персонажами, и каждое взаимодействие будет определять дальнейший ход событий.





Вам предоставлена полная свобода выбора — можно приступить к квестам, исследовать дополнительные локации, завязывать романтические отношения с персонажами или заниматься чем-то совсем иным. Игроки смогут пройти через разнообразные сюжетные линии, испытать волнение и пикантность, которые присутствуют в игре, и сделать свою уникальную историю.