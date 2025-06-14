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Night Adventure (18+)

Night Adventure (18+) 1.0

Прими решение и стань героем ночи, где каждое слово пишет твой сюжет
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Frazunk
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:41
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

В Night Adventure ты просыпаешься в городе, который оживает только после заката: неон мерцает иероглифами, духи шепчутся на крышах, а подземные станции прячут порталы в иные реальности. Ты сам создаёшь героя — характер, прошлое, цель — и сразу делаешь шаг, меняющий всё последующее. Каждый выбор открывает новую сцену, где аниме-персонажи реагируют на твои слова: мрачный мечник подаст руку или оставит тебя в темноте, язвительная кибер-ведьма вдруг подарит улыбку. Немного романтики, чуть опасности — и ощущение, что книга переворачивает страницы, пока ты дышишь.


Сюжет ветвится ясно: карта решений показывает, куда ведут развилки, а система наград за смелые ответы добавляет навыки, влияющие на дуэли и переговоры. Эпизоды короткие — хватит поездки в метро, но есть и главы, где лучше сохранить прогресс перед риском. Собирай трофеи, открывай арты, слушай саундтрек офлайн — журнал хранит всё, чтобы вернуться к любимому моменту. Попробуешь ли альтернативную концовку или оставишь всё как есть, игра запомнит каждый поворот и встретит новым сюрпризом, когда ночь снова опустится на город.


Информация о модах

Портировано на Android

— может не работать на некоторых устройствах

Платный Разблокирован

Без цензуры

99999 Деньги

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Игра входит в подборки:
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Игры 18+
 Теги темы: Много денег

Скачать Night Adventure (18+) v1.0 MOD APK

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Скачать Night Adventure (18+) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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