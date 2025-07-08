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The Art of Diplomacy and… Love (18+)

The Art of Diplomacy and… Love (18+) v0.14

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Версия:
0.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:43
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 458 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 396
Описание

The Art of Diplomacy and… Love - погружает игроков в увлекательный мир интриг и романтики, где главный герой — бродяга, чья судьба неожиданно меняется. Под видом молодого дворянина он оказывается в самом сердце придворной жизни, владения могущественного графа, где каждый его шаг может быть последним на пути к разоблачению.


Игра мастерски сочетает элементы приключения, ролевой игры и визуального романа, предлагая игрокам уникальную возможность исследовать жизнь при дворе, вести дипломатические переговоры, строить отношения с различными персонажами и в то же время сохранять свою тайну. Главный герой должен будет использовать все свои умения и хитрость, чтобы выжить в мире, где каждый слово и действие могут иметь последствия.


Помимо дипломатии и интриг, значительная часть игры посвящена романтическим приключениям. Главный герой встретится с множеством придворных дам, каждая из которых имеет свой уникальный характер, историю и мотивы. Игрокам предстоит найти подход к каждой из них, понимая, что любые отношения могут как помочь, так и навредить их стремлению сохранить свою тайну.


Информация о модах

v0.14

– 302 новых рендеров

📘 Новый контент:

  • Лира – новая сцена с эротикой (в двух вариантах)

  • Мари – новая сцена с эротикой

  • Нила – новая мягкая эротическая сцена

  • Асия – продолжение побочной сюжетной линии (без эротики)

  • Гайла – продолжение побочной сюжетной линии (без эротики)

🔧 Улучшения и исправления:

  • Улучшены старые эротические сцены с:
     • Тарджей
     • Нилой
     • Алисией и Джейн

  • Исправлен баг, из-за которого Нила не могла участвовать в боях в Доме Удовольствий

  • Исправлен баг с некорректной выплатой за ставки на бои в яме Дома Удовольствий

  • Добавлена галерея, доступная через меню статистики

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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