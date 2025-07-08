The Art of Diplomacy and… Love - погружает игроков в увлекательный мир интриг и романтики, где главный герой — бродяга, чья судьба неожиданно меняется. Под видом молодого дворянина он оказывается в самом сердце придворной жизни, владения могущественного графа, где каждый его шаг может быть последним на пути к разоблачению.
Игра мастерски сочетает элементы приключения, ролевой игры и визуального романа, предлагая игрокам уникальную возможность исследовать жизнь при дворе, вести дипломатические переговоры, строить отношения с различными персонажами и в то же время сохранять свою тайну. Главный герой должен будет использовать все свои умения и хитрость, чтобы выжить в мире, где каждый слово и действие могут иметь последствия.
Помимо дипломатии и интриг, значительная часть игры посвящена романтическим приключениям. Главный герой встретится с множеством придворных дам, каждая из которых имеет свой уникальный характер, историю и мотивы. Игрокам предстоит найти подход к каждой из них, понимая, что любые отношения могут как помочь, так и навредить их стремлению сохранить свою тайну.
v0.14
– 302 новых рендеров
📘 Новый контент:
Лира – новая сцена с эротикой (в двух вариантах)
Мари – новая сцена с эротикой
Нила – новая мягкая эротическая сцена
Асия – продолжение побочной сюжетной линии (без эротики)
Гайла – продолжение побочной сюжетной линии (без эротики)
🔧 Улучшения и исправления:
Улучшены старые эротические сцены с:
• Тарджей
• Нилой
• Алисией и Джейн
Исправлен баг, из-за которого Нила не могла участвовать в боях в Доме Удовольствий
Исправлен баг с некорректной выплатой за ставки на бои в яме Дома Удовольствий
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