Версия:
0.12.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 380
Описание
DESIRIUM — это интригующая история о том, как студент по обмену приезжает в живописный европейский городок Саммитбей. Ожидая беззаботной жизни с пляжами, уютными домами и приятными людьми, вы вскоре обнаруживаете, что за этой внешней идиллией скрывается нечто более мрачное. В окружении привлекательных женщин и старых друзей, ваши желания постепенно сталкиваются с реальностью, обнажая зловещую тайну, которая меняет всё вокруг.
Погружаясь всё глубже в происходящее, вы окажетесь перед сложным моральным выбором, который не только определит вашу судьбу, но и повлияет на жизни всех, кто находится рядом с вами. DESIRIUM — это история о желаниях, тайнах и последствиях, где каждый шаг может привести к непредсказуемым результатам.
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