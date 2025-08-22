Описание

DESIRIUM — это интригующая история о том, как студент по обмену приезжает в живописный европейский городок Саммитбей. Ожидая беззаботной жизни с пляжами, уютными домами и приятными людьми, вы вскоре обнаруживаете, что за этой внешней идиллией скрывается нечто более мрачное. В окружении привлекательных женщин и старых друзей, ваши желания постепенно сталкиваются с реальностью, обнажая зловещую тайну, которая меняет всё вокруг.





Погружаясь всё глубже в происходящее, вы окажетесь перед сложным моральным выбором, который не только определит вашу судьбу, но и повлияет на жизни всех, кто находится рядом с вами. DESIRIUM — это история о желаниях, тайнах и последствиях, где каждый шаг может привести к непредсказуемым результатам.