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DESIRIUM (18+)

DESIRIUM (18+) 0.12.0

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Версия:
0.12.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 380
Скриншоты
Описание

DESIRIUM — это интригующая история о том, как студент по обмену приезжает в живописный европейский городок Саммитбей. Ожидая беззаботной жизни с пляжами, уютными домами и приятными людьми, вы вскоре обнаруживаете, что за этой внешней идиллией скрывается нечто более мрачное. В окружении привлекательных женщин и старых друзей, ваши желания постепенно сталкиваются с реальностью, обнажая зловещую тайну, которая меняет всё вокруг.


Погружаясь всё глубже в происходящее, вы окажетесь перед сложным моральным выбором, который не только определит вашу судьбу, но и повлияет на жизни всех, кто находится рядом с вами. DESIRIUM — это история о желаниях, тайнах и последствиях, где каждый шаг может привести к непредсказуемым результатам.


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Скачать DESIRIUM (18+) v0.12.0 MOD APK

Скачать DESIRIUM (18+) 2 Гб Ссылка 2 2 Гб
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Старые версии DESIRIUM (18+)
Version 0.1 Version 0.11 Version TG 0.11 Version TG 0.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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