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From the Eclipse (18+)

From the Eclipse (18+) 0.4.1

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Версия:
0.4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 17:10
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 541 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
831
Скриншоты
Описание

From the Eclipse — это визуальный роман с яркой рисованной графикой, который предлагает игрокам увлекательный сюжет, наполненный неожиданными поворотами и насыщенной историей. Действие разворачивается в фэнтезийной вселенной, где главного героя ожидают испытания, требующие смелости и решимости. В центре сюжета — история любви и трудностей, с которыми сталкивается молодой человек, готовящийся к свадьбе, когда внезапно выясняется, что у семьи его невесты серьёзные проблемы.


Чтобы спасти свою дочь, родители принимают непростое решение, которое приводит к цепочке опасных событий и конфликтов. Главному герою предстоит пройти через множество испытаний, встречаясь с различными персонажами, каждый из которых по-своему связан с этой историей. Смогут ли они преодолеть все трудности и найти выход из сложившейся ситуации?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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