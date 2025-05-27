Описание

From the Eclipse — это визуальный роман с яркой рисованной графикой, который предлагает игрокам увлекательный сюжет, наполненный неожиданными поворотами и насыщенной историей. Действие разворачивается в фэнтезийной вселенной, где главного героя ожидают испытания, требующие смелости и решимости. В центре сюжета — история любви и трудностей, с которыми сталкивается молодой человек, готовящийся к свадьбе, когда внезапно выясняется, что у семьи его невесты серьёзные проблемы.





Чтобы спасти свою дочь, родители принимают непростое решение, которое приводит к цепочке опасных событий и конфликтов. Главному герою предстоит пройти через множество испытаний, встречаясь с различными персонажами, каждый из которых по-своему связан с этой историей. Смогут ли они преодолеть все трудности и найти выход из сложившейся ситуации?