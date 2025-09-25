Описание

Phone NTR Story – это мобильная игра для Android в жанре NTR, где вам предстоит познакомиться с очаровательной девушкой и начать с ней новые отношения. Но будьте осторожны – в этом страстном приключении вы можете оказаться не единственным, кто стремится завоевать её сердце. Каждое ваше действие и выбор могут привести к непредсказуемым последствиям, добавляя остроты и драматизма в историю, где чувства и страсти сталкиваются с реальностью.





Игра все еще находится в стадии бета-разработки, поэтому ваши отзывы и предложения крайне важны для ее совершенствования. Делитесь своими идеями и помогайте создать по-настоящему захватывающий и эмоциональный опыт, который сможет удивить поклонников жанра. Откройте для себя Phone NTR Story и позвольте интригующим отношениям развернуться на ваших глазах!