Between Humanity не просто игра, но и история о человечности, выборе и о том, как сложно иногда понять, что происходит вокруг. Сеттинг игры, который переносит нас всего на пять лет в будущее, создает ощущение близости к реальности и позволяет игроку легче вжиться в роль главного героя.





Следуя за главным героем, который пытается восстановить свою потерянную память и понять новую реальность, игроки могут встретиться с множеством моральных дилемм. Переживая вместе с главным героем его внутренние конфликты, вы будете вынуждены принимать сложные решения, которые будут влиять не только на его судьбу, но и на судьбу других персонажей.





Тесное взаимодействие с семьей лучшей подруги добавляет глубины и сложности сюжету. Каждая из женщин в доме имеет свою историю, свои проблемы и страхи. Взаимодействие с ними раскрывает перед игроком мир, полный эмоций, конфликтов и реальных жизненных проблем.