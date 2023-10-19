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Between Humanity (18+)

Between Humanity (18+) 0.2.0

2
0
Скачать (913 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.2.0
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 913 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
3 531

Between Humanity не просто игра, но и история о человечности, выборе и о том, как сложно иногда понять, что происходит вокруг. Сеттинг игры, который переносит нас всего на пять лет в будущее, создает ощущение близости к реальности и позволяет игроку легче вжиться в роль главного героя.


Следуя за главным героем, который пытается восстановить свою потерянную память и понять новую реальность, игроки могут встретиться с множеством моральных дилемм. Переживая вместе с главным героем его внутренние конфликты, вы будете вынуждены принимать сложные решения, которые будут влиять не только на его судьбу, но и на судьбу других персонажей.


Тесное взаимодействие с семьей лучшей подруги добавляет глубины и сложности сюжету. Каждая из женщин в доме имеет свою историю, свои проблемы и страхи. Взаимодействие с ними раскрывает перед игроком мир, полный эмоций, конфликтов и реальных жизненных проблем.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Between Humanity (18+) 0.2.0 взлом

Скачать Between Humanity (18+) 913 Мб Ссылка 2 913 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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