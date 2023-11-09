The Journey of Self-Discovery - это история о молодом человеке по имени Эштон (Эша). Эша всегда был особенным, он проявлял большую женственность и уникальную индивидуальность среди сверстников. Он предпочитал яркую женскую одежду и проявлял свою непохожесть на других.





Сюжет начинается, когда Эша встречает Блейка и сталкивается с необычной ситуацией в переулке. В этой истории, вместо негативных аспектов, фокус будет сделан на путешествии Эша к самопознанию, приеме собственной уникальности и поиске своего места в мире. Игра будет исследовать тему самоидентификации и самоприятия, а также межличностные отношения и развитие персонажей.