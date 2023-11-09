THE LUST OF SISSY BOY (18+) 13.0 Public
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
13.0 Public
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 370 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
4 423
The Journey of Self-Discovery - это история о молодом человеке по имени Эштон (Эша). Эша всегда был особенным, он проявлял большую женственность и уникальную индивидуальность среди сверстников. Он предпочитал яркую женскую одежду и проявлял свою непохожесть на других.
Сюжет начинается, когда Эша встречает Блейка и сталкивается с необычной ситуацией в переулке. В этой истории, вместо негативных аспектов, фокус будет сделан на путешествии Эша к самопознанию, приеме собственной уникальности и поиске своего места в мире. Игра будет исследовать тему самоидентификации и самоприятия, а также межличностные отношения и развитие персонажей.
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