Описание

В Project Coffee вам предстоит ощутить себя владельцем уютного магазинчика, где ежедневная рутина вдруг превращается в напряженный поиск ответов. Каждое утро начинается с аромата свежесмолотых зерен, но с первыми лучами солнца тени становятся длиннее, а реальность вокруг все менее стабильной. Кто — или что — незаметно наблюдает за вами, пока вы варите еще одну чашечку? Именно такие вопросы заставляют погрузиться в этот загадочный мир, где управление кафе сочетает в себе гостеприимство и тонкие нотки тревоги.





Погружаясь в эту игра-песочница, вы будете не только раздавать кофе посетителям, но и распутывать загадочную историю, которая скрывается за обшарпанными стенами и скрипящими полами заведения. Каждый день может преподнести новые подсказки или неожиданную встречу с таинственными силами. Вкус горячего напитка пробуждает не только бодрость, но и тьму, скрытую в закоулках городка. Когда грань между привычным укладом и мрачной реальностью начинает стираться, остается лишь ваш инстинкт и готовность открыть все секреты этого причудливого места.