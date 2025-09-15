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Project Coffee (18+)

Project Coffee (18+) 1.0 Demo

Откройте тайны кофейной лавки, где каждый глоток может пробудить опасную силу
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Версия:
1.0 Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 312 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
142
Скриншоты
Описание

В Project Coffee вам предстоит ощутить себя владельцем уютного магазинчика, где ежедневная рутина вдруг превращается в напряженный поиск ответов. Каждое утро начинается с аромата свежесмолотых зерен, но с первыми лучами солнца тени становятся длиннее, а реальность вокруг все менее стабильной. Кто — или что — незаметно наблюдает за вами, пока вы варите еще одну чашечку? Именно такие вопросы заставляют погрузиться в этот загадочный мир, где управление кафе сочетает в себе гостеприимство и тонкие нотки тревоги.


Погружаясь в эту игра-песочница, вы будете не только раздавать кофе посетителям, но и распутывать загадочную историю, которая скрывается за обшарпанными стенами и скрипящими полами заведения. Каждый день может преподнести новые подсказки или неожиданную встречу с таинственными силами. Вкус горячего напитка пробуждает не только бодрость, но и тьму, скрытую в закоулках городка. Когда грань между привычным укладом и мрачной реальностью начинает стираться, остается лишь ваш инстинкт и готовность открыть все секреты этого причудливого места.


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Скачать Project Coffee (18+) 312 Мб Ссылка 2 312 Мб
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