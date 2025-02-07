Описание

Ariana’s Perverted Diary (18+) - Ариана — девушка-интроверт, которая предпочитает проводить время в одиночестве. Однако ей не всегда удается сохранять свою интровертность, особенно когда ее мама и старшая сестра являются такими общительными и энергичными людьми. И хотя вокруг нее много привлекательных женщин, Ариана не стремится к ним, она сосредоточена на себе.





Эта игра — это простая и непринужденная история о лесбийской любви и фута фантазиях. Она не претендует на глубокие диалоги или сложные сюжетные повороты. Она создана как первая часть небольшой игры, которая предлагает короткое и приятное игровое время. Возьмите на себя роль Арианы и погрузитесь в ее историю, наслаждаясь простотой и легкостью геймплея. Это идеальная игра для тех, кто ищет непринужденное развлечение и отдых от сложных игровых проектов.