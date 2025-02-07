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Ariana’s Perverted Diary (18+)

Ariana’s Perverted Diary (18+) 0.6.3

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Версия:
0.6.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 240 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 289
Скриншоты
Описание

Ariana’s Perverted Diary (18+) - Ариана — девушка-интроверт, которая предпочитает проводить время в одиночестве. Однако ей не всегда удается сохранять свою интровертность, особенно когда ее мама и старшая сестра являются такими общительными и энергичными людьми. И хотя вокруг нее много привлекательных женщин, Ариана не стремится к ним, она сосредоточена на себе.


Эта игра — это простая и непринужденная история о лесбийской любви и фута фантазиях. Она не претендует на глубокие диалоги или сложные сюжетные повороты. Она создана как первая часть небольшой игры, которая предлагает короткое и приятное игровое время. Возьмите на себя роль Арианы и погрузитесь в ее историю, наслаждаясь простотой и легкостью геймплея. Это идеальная игра для тех, кто ищет непринужденное развлечение и отдых от сложных игровых проектов.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Ariana’s Perverted Diary (18+) v0.6.3 MOD APK

Скачать Ariana’s Perverted Diary (18+) 240 Мб Ссылка 2 240 Мб
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Старые версии Ariana’s Perverted Diary (18+)
Version 0.6.2 Version TG 0.6.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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