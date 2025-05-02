Christmas Eve (18+) 2.0.0
Christmas Eve (18+) - это проект для взрослой аудитории геймеров, который понравится не только своим откровенным контентом, но и высококачественной графикой, продолжительностью и классическим сюжетом. Главный герой переживает потерю своей жены, а эта потеря сильно затрагивает его и его падчерицу. Чтобы справиться с горем и понять, как двигаться дальше, они решают отправиться в расслабляющее путешествие в неизвестном направлении.
Однако из-за плохой погоды они вынуждены укрыться в уединенном доме, который становится их временным убежищем от бушующей бури. В течение этой ночи, на Рождественском вечере, герои будут сталкиваться с различными событиями и испытывать эмоциональные перемены, что поможет им в их процессе исцеления и поиска нового смысла жизни.
Christmas Eve предложит игрокам не только эротические моменты, но и глубокую историю, запутанные отношения и множество эмоциональных взлетов и падений. Готовьтесь к захватывающей атмосфере, загадкам прошлого и переживаниям главных героев, которые окунут вас в атмосферу этого непредсказуемого Рождественского вечера.
Версия 2.0.0:
Сегодня я выпускаю Christmas Eve 2.0. Последние несколько месяцев я постепенно работал над этим в свободное время. Хотя суть истории и самой игры осталась прежней, я внёс множество улучшений, чтобы сделать игру качественнее. Изменения не кардинальные, но, на мой взгляд, они значительно улучшают общее впечатление. Сюжетно вы особо ничего не потеряете, если решите не переигрывать её снова.
Основные изменения:
Все изображения теперь очищены от шума. Особенно заметно на ПК и ноутбуках. Также вся библиотека изображений переведена в формат .webp, что значительно уменьшило размер игры.
Сценарий был серьёзно переработан: исправлены грамматические ошибки, устранены перепады между 1-м и 3-м лицом, внесены исправления в сюжет для лучшей связки с NYD, добавлены намёки и элементы предвосхищения, улучшающие связность историй.
Переписаны некоторые фразы и диалоги, чтобы текст стал более плавным и литературным.
Обновлён интерфейс и добавлена галерея, в которой открываются изображения по мере прохождения.
❗ Старые сохранения НЕ РАБОТАЮТ с этой версией!
❗ И моды от версии 1.0, скорее всего, тоже.
Эта версия станет канонической основой для будущей разработки. Однако версия 1.0 по-прежнему доступна на Patreon и Subscribestar, особенно для тех, кто пользуется модами.
Что не изменилось:
Отношения между персонажами не переработаны — они важны для сюжета.
«Анимации» не переделаны в полноценные, хотя имеющиеся слегка улучшены.
Надеюсь, вам понравятся обновления! Спасибо всем, кто поддерживает — вы вдохновляете продолжать 💜
— Jonesy
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Запомни▶
Установка
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.