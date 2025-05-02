Описание

Christmas Eve (18+) - это проект для взрослой аудитории геймеров, который понравится не только своим откровенным контентом, но и высококачественной графикой, продолжительностью и классическим сюжетом. Главный герой переживает потерю своей жены, а эта потеря сильно затрагивает его и его падчерицу. Чтобы справиться с горем и понять, как двигаться дальше, они решают отправиться в расслабляющее путешествие в неизвестном направлении.





Однако из-за плохой погоды они вынуждены укрыться в уединенном доме, который становится их временным убежищем от бушующей бури. В течение этой ночи, на Рождественском вечере, герои будут сталкиваться с различными событиями и испытывать эмоциональные перемены, что поможет им в их процессе исцеления и поиска нового смысла жизни.





Christmas Eve предложит игрокам не только эротические моменты, но и глубокую историю, запутанные отношения и множество эмоциональных взлетов и падений. Готовьтесь к захватывающей атмосфере, загадкам прошлого и переживаниям главных героев, которые окунут вас в атмосферу этого непредсказуемого Рождественского вечера.