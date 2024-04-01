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It’s Just A Game (18+)

It’s Just A Game (18+) 0.2.1

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Скачать (967 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.2.1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 967 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 064

It’s Just A Game - представляет собой увлекательную визуальную новеллу, в которой исследуются темы самоидентификации, реальности и восприятия. В этой игре игрокам предстоит столкнуться с выбором между удержанием контроля над своей личностью и поддаванием искушениям, что может стереть границы между реальной жизнью и вымыслом.


Центральный вопрос игры — "Если восприятие является реальностью, существуют ли объективные истины?" — заставляет игроков задуматься над влиянием их собственных решений на развитие сюжета и конечный исход. Игра бросает вызов устоявшимся представлениям о виртуальности и реальности, предлагая уникальный опыт погружения в мир, где каждое ваше действие может иметь непредвиденные последствия.


"It’s Just A Game" предназначена для тех, кто любит философские размышления и глубокие сюжетные линии, требующие активного участия и рефлексии. Игра обещает быть не только развлечением, но и интеллектуальным испытанием, предлагая игрокам исследовать сложные вопросы личности, реальности и истины.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать It’s Just A Game (18+) 0.2.1 взлом

Скачать It’s Just A Game (18+) 967 Мб Ссылка 2 967 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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