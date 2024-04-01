It’s Just A Game - представляет собой увлекательную визуальную новеллу, в которой исследуются темы самоидентификации, реальности и восприятия. В этой игре игрокам предстоит столкнуться с выбором между удержанием контроля над своей личностью и поддаванием искушениям, что может стереть границы между реальной жизнью и вымыслом.





Центральный вопрос игры — "Если восприятие является реальностью, существуют ли объективные истины?" — заставляет игроков задуматься над влиянием их собственных решений на развитие сюжета и конечный исход. Игра бросает вызов устоявшимся представлениям о виртуальности и реальности, предлагая уникальный опыт погружения в мир, где каждое ваше действие может иметь непредвиденные последствия.





"It’s Just A Game" предназначена для тех, кто любит философские размышления и глубокие сюжетные линии, требующие активного участия и рефлексии. Игра обещает быть не только развлечением, но и интеллектуальным испытанием, предлагая игрокам исследовать сложные вопросы личности, реальности и истины.