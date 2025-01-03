Описание

CRIMSON HIGH (18+) - Следуйте за Реном в его миссии, чтобы раскрыть темные секреты, скрытые под, казалось бы, идеальным фасадом школы, и посмотреть, как он прокладывает себе путь в этом коварном мире. С помощью нескольких отважных учеников Рен должен использовать свой ум и навыки, чтобы разгадать тайну и спасти тех, кто в опасности.





Раскройте всю правду, которая скрывается за этой школой, помогая Рену спасти всех, кто в опасности. Присоединяйтесь к нему, пока он исследует этот мир обмана и лжи, готовый встретить все, что встретится на его пути.





Отправляйтесь в это захватывающее путешествие вместе с Реном! Станьте свидетелем каждого поворота и поворота воочию, присоединившись к нему в этом фантастическом приключении, полном тайн, неизвестности и сюрпризов. Играть сейчас!