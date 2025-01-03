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CRIMSON HIGH (18+)

CRIMSON HIGH (18+) 0.40.0

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Версия:
0.40.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 371
Скриншоты
Описание

CRIMSON HIGH (18+) - Следуйте за Реном в его миссии, чтобы раскрыть темные секреты, скрытые под, казалось бы, идеальным фасадом школы, и посмотреть, как он прокладывает себе путь в этом коварном мире. С помощью нескольких отважных учеников Рен должен использовать свой ум и навыки, чтобы разгадать тайну и спасти тех, кто в опасности.


Раскройте всю правду, которая скрывается за этой школой, помогая Рену спасти всех, кто в опасности. Присоединяйтесь к нему, пока он исследует этот мир обмана и лжи, готовый встретить все, что встретится на его пути.


Отправляйтесь в это захватывающее путешествие вместе с Реном! Станьте свидетелем каждого поворота и поворота воочию, присоединившись к нему в этом фантастическом приключении, полном тайн, неизвестности и сюрпризов. Играть сейчас!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать CRIMSON HIGH (18+) v0.40.0 MOD APK

Скачать CRIMSON HIGH (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Старые версии CRIMSON HIGH (18+)
Version 0.36.1 Version 0.38.1 Version 0.39.0 Version TG 0.39.0 Version TG 0.38.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о CRIMSON HIGH (18+)


Комментарии (1)
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Sigmo
Sigmo 3 января 2025 15:21
Есть русский язык?
+1
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