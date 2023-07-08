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Lustful College (18+)

Lustful College (18+) 0.37

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Версия:
0.37
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 000
Скриншоты
Описание

Lustful College (18+) - Колледж Якатато приветствует вас, будущего студента, с большим энтузиазмом и возможностью нового начала в вашей жизни. Вам предоставляется возможность пройти образование в престижном японском колледже, где уникальность заключается в том, что он принимает только студенток со всего мира.


После потери семьи и переживания трудностей, получение письма о зачислении в такой престижный колледж становится великим шансом и поворотом в вашей жизни. Вы сталкиваетесь с возможностью общения с талантливыми и многогранными девушками из разных культур и стран, открывая для себя новые перспективы и знания. Как студент колледжа Якатато, вы будете иметь доступ к различным академическим занятиям, которые позволят вам расширить свой кругозор и развить профессиональные навыки. В то же время, вы будете иметь свободу выбирать собственный путь и жить на своих условиях в студенческой общежитии или арендованной квартире.


Важной частью вашего опыта в колледже Якатато будут отношения с другими персонажами. Вы сможете развивать романтические отношения с теми, кого встречаете на своем пути, и переживать увлекательные приключения. Ваш выбор и действия будут влиять на сюжет и развитие отношений с персонажами. В колледже Якатато вас ожидают интересные академические вызовы, волнующие моменты и незабываемые встречи. Вам предоставляется возможность раскрыть свой потенциал, найти новых друзей и возможностей, и создать свою собственную историю в этом уникальном колледже.


Информация о модах

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Скачать Lustful College (18+) v0.37 MOD APK

Скачать Lustful College (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
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Старые версии Lustful College (18+)
Version 0.28 Version 0.3.5 Version TG 0.3.5


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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