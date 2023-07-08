Описание

Lustful College (18+) - Колледж Якатато приветствует вас, будущего студента, с большим энтузиазмом и возможностью нового начала в вашей жизни. Вам предоставляется возможность пройти образование в престижном японском колледже, где уникальность заключается в том, что он принимает только студенток со всего мира.





После потери семьи и переживания трудностей, получение письма о зачислении в такой престижный колледж становится великим шансом и поворотом в вашей жизни. Вы сталкиваетесь с возможностью общения с талантливыми и многогранными девушками из разных культур и стран, открывая для себя новые перспективы и знания. Как студент колледжа Якатато, вы будете иметь доступ к различным академическим занятиям, которые позволят вам расширить свой кругозор и развить профессиональные навыки. В то же время, вы будете иметь свободу выбирать собственный путь и жить на своих условиях в студенческой общежитии или арендованной квартире.





Важной частью вашего опыта в колледже Якатато будут отношения с другими персонажами. Вы сможете развивать романтические отношения с теми, кого встречаете на своем пути, и переживать увлекательные приключения. Ваш выбор и действия будут влиять на сюжет и развитие отношений с персонажами. В колледже Якатато вас ожидают интересные академические вызовы, волнующие моменты и незабываемые встречи. Вам предоставляется возможность раскрыть свой потенциал, найти новых друзей и возможностей, и создать свою собственную историю в этом уникальном колледже.