Версия:
0.63
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 655
Описание
IN FOR A PENNY (18+) - Игра представляет собой визуальный роман, в котором главный герой внезапно оказывается в необычной и странной ситуации. Могущественные Смотрители поручили ему завоевать сердца нескольких женщин и разгадать тайны его миссии. Удастся ли вам справиться с этой непростой задачей?
Отправляйтесь в захватывающее путешествие, путешествуя по потрясающим фонам, встречая всевозможных персонажей и раскрывая секреты, пытаясь выжить в этом неизвестном месте. Испытайте прилив адреналина, принимая решения, которые повлияют на то, как будет разворачиваться ваша история!
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