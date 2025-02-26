Описание

IN FOR A PENNY (18+) - Игра представляет собой визуальный роман, в котором главный герой внезапно оказывается в необычной и странной ситуации. Могущественные Смотрители поручили ему завоевать сердца нескольких женщин и разгадать тайны его миссии. Удастся ли вам справиться с этой непростой задачей?





Отправляйтесь в захватывающее путешествие, путешествуя по потрясающим фонам, встречая всевозможных персонажей и раскрывая секреты, пытаясь выжить в этом неизвестном месте. Испытайте прилив адреналина, принимая решения, которые повлияют на то, как будет разворачиваться ваша история!