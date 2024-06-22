HITOMI’S SICK PLEASURE (18+) - Асахи борется в тишине, чувствуя себя одиноким и неспособным рассказать о своих проблемах матери. Несмотря на его попытки решить ситуацию, Хирото продолжает издеваться над ним, заставляя Асахи чувствовать себя беспомощным и бессильным. Его боевой дух падает, и ему нужна наша помощь!





Мы можем оказать Асахи необходимую поддержку, показав ему, что он не одинок в этой битве. Предлагая свою помощь, мы можем помочь ему восстановить свою силу и обрести силу в команде людей, которые заботятся о нем.





Присоединяйтесь к нам в защиту Асахи! Покажите свою поддержку сегодня и станьте частью движения, которое поможет положить конец издевательствам в нашем сообществе.