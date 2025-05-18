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Club Velvet Rose: Midnight Bliss (18+)

Club Velvet Rose: Midnight Bliss (18+) Final

Визуальный роман о жизни в элитном свингер-клубе и откровенных связях
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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:32
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44
Скриншоты
Описание

Club Velvet Rose: Midnight Bliss — это визуальный роман 18+ с фокусом на эротику, свободу и взрослые отношения, где ты оказываешься внутри элитного свингер-клуба. Каждые пять минут — это знакомство, диалог, выбор и сцена, где желания становятся правилами. Атмосфера — приватная, но чувства настоящие.


Тебя ждут анимированные сцены, выразительные персонажи и истории, полные страсти и интриги. Исследуй личные границы, принимай участие в сценариях, где каждый выбор влияет на развитие отношений. Club Velvet Rose — это пространство без осуждения, где можно быть собой. Готов узнать, что тебя возбуждает на самом деле?


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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