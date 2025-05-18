Описание

Club Velvet Rose: Midnight Bliss — это визуальный роман 18+ с фокусом на эротику, свободу и взрослые отношения, где ты оказываешься внутри элитного свингер-клуба. Каждые пять минут — это знакомство, диалог, выбор и сцена, где желания становятся правилами. Атмосфера — приватная, но чувства настоящие.





Тебя ждут анимированные сцены, выразительные персонажи и истории, полные страсти и интриги. Исследуй личные границы, принимай участие в сценариях, где каждый выбор влияет на развитие отношений. Club Velvet Rose — это пространство без осуждения, где можно быть собой. Готов узнать, что тебя возбуждает на самом деле?