Club Velvet Rose: Midnight Bliss (18+) Final
Визуальный роман о жизни в элитном свингер-клубе и откровенных связях
Club Velvet Rose: Midnight Bliss — это визуальный роман 18+ с фокусом на эротику, свободу и взрослые отношения, где ты оказываешься внутри элитного свингер-клуба. Каждые пять минут — это знакомство, диалог, выбор и сцена, где желания становятся правилами. Атмосфера — приватная, но чувства настоящие.
Тебя ждут анимированные сцены, выразительные персонажи и истории, полные страсти и интриги. Исследуй личные границы, принимай участие в сценариях, где каждый выбор влияет на развитие отношений. Club Velvet Rose — это пространство без осуждения, где можно быть собой. Готов узнать, что тебя возбуждает на самом деле?
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.