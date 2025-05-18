Описание

Wicked Warlocks — это визуальный роман 18+ с элементами социальной драмы, романтики и магии, где ты играешь за молодого колдуна — сына мафиозного босса, только что поступившего в закрытый колледж. Каждые пять минут — это диалоги, отношения, моральные выборы и опасные связи. В этом мире всё — иллюзия, а доверие стоит дорого.





Исследуй город начала 2000-х, полный тайн, интриг и соблазнов, заводи знакомства с ведьмами и колдунами, прокачивай влияние и решай, на чьей ты стороне. Отношения, секс, наркотики, власть — всё переплелось в системе, где каждая сцена может стать переломной. Здесь магия — не учебный предмет, а способ выжить.