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Wicked Warlocks (18+)

Wicked Warlocks (18+) 0.1.8

Визуальный роман о магии, мафии и взрослении в опасном колледже колдунов
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Версия:
0.1.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:35
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 627 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
57
Скриншоты
Описание

Wicked Warlocks — это визуальный роман 18+ с элементами социальной драмы, романтики и магии, где ты играешь за молодого колдуна — сына мафиозного босса, только что поступившего в закрытый колледж. Каждые пять минут — это диалоги, отношения, моральные выборы и опасные связи. В этом мире всё — иллюзия, а доверие стоит дорого.


Исследуй город начала 2000-х, полный тайн, интриг и соблазнов, заводи знакомства с ведьмами и колдунами, прокачивай влияние и решай, на чьей ты стороне. Отношения, секс, наркотики, власть — всё переплелось в системе, где каждая сцена может стать переломной. Здесь магия — не учебный предмет, а способ выжить.


Информация о модах

Версия 0.1.8

Новый контент и персонажи:
– 3 новые H-анимации с Эммой
– Представлена Мисс Джессика Морриган — загадочная и элегантная директриса академии, которая сыграет ключевую роль в дальнейшей истории

Для патронов:
– 3 эксклюзивные иллюстрации
– Доступ к «секретной папке» в компьютере директрисы в её кабинете

Новая синематик-вставка:
– 50-секундное вступительное видео, представляющее мрачный город Брукхейвен и погружающее в атмосферу магии, тайн и страсти

Новые локации:
– Оживлённый рынок Ратча, теперь с полной анимацией
– Дом мисс Морриган и его интерьер

Квест и системные обновления:
– Первый квест: «Эфракция» — с элементами расследования
– Реализована система отношений: теперь выборы влияют на восприятие ГГ другими персонажами
– Добавлена система путешествий между основными зонами Брукхейвена

Это обновление закладывает основу для масштабного продолжения, с расширенными возможностями взаимодействия, системой отношений и структурой, позволяющей стабильно развивать игру.

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Скачать Wicked Warlocks (18+) v0.1.8 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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