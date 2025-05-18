Wicked Warlocks (18+) 0.1.8
Визуальный роман о магии, мафии и взрослении в опасном колледже колдунов
Wicked Warlocks — это визуальный роман 18+ с элементами социальной драмы, романтики и магии, где ты играешь за молодого колдуна — сына мафиозного босса, только что поступившего в закрытый колледж. Каждые пять минут — это диалоги, отношения, моральные выборы и опасные связи. В этом мире всё — иллюзия, а доверие стоит дорого.
Исследуй город начала 2000-х, полный тайн, интриг и соблазнов, заводи знакомства с ведьмами и колдунами, прокачивай влияние и решай, на чьей ты стороне. Отношения, секс, наркотики, власть — всё переплелось в системе, где каждая сцена может стать переломной. Здесь магия — не учебный предмет, а способ выжить.
Версия 0.1.8
Новый контент и персонажи:
– 3 новые H-анимации с Эммой
– Представлена Мисс Джессика Морриган — загадочная и элегантная директриса академии, которая сыграет ключевую роль в дальнейшей истории
Для патронов:
– 3 эксклюзивные иллюстрации
– Доступ к «секретной папке» в компьютере директрисы в её кабинете
Новая синематик-вставка:
– 50-секундное вступительное видео, представляющее мрачный город Брукхейвен и погружающее в атмосферу магии, тайн и страсти
Новые локации:
– Оживлённый рынок Ратча, теперь с полной анимацией
– Дом мисс Морриган и его интерьер
Квест и системные обновления:
– Первый квест: «Эфракция» — с элементами расследования
– Реализована система отношений: теперь выборы влияют на восприятие ГГ другими персонажами
– Добавлена система путешествий между основными зонами Брукхейвена
Это обновление закладывает основу для масштабного продолжения, с расширенными возможностями взаимодействия, системой отношений и структурой, позволяющей стабильно развивать игру.
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