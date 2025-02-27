Описание

В Homeless Bastard Том и его жена Скайла после ночи в баре оказываются в затруднительном положении. Том, находясь в состоянии сильного опьянения, случайно сталкивается с бездомным, что становится отправной точкой для сложного и напряжённого развития событий. Вместо того чтобы спокойно решить инцидент, бездомный использует случившееся в своих интересах, угрожая разоблачением в обмен на интимные уступки.





Ситуация принимает мрачный оборот, когда Скайла вынуждена подчиниться давлению, что оставляет Тома с чувством бессилия и предательства. История поднимает сложные вопросы о власти, манипуляциях и моральном выборе, показывая, как одна неосторожная встреча может привести к драматическим последствиям в жизни людей.