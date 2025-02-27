Homeless Bastard (18+) Episode 1
Погрузитесь в мрачную историю предательства и манипуляций
Версия:
Episode 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 245 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
128
Описание
В Homeless Bastard Том и его жена Скайла после ночи в баре оказываются в затруднительном положении. Том, находясь в состоянии сильного опьянения, случайно сталкивается с бездомным, что становится отправной точкой для сложного и напряжённого развития событий. Вместо того чтобы спокойно решить инцидент, бездомный использует случившееся в своих интересах, угрожая разоблачением в обмен на интимные уступки.
Ситуация принимает мрачный оборот, когда Скайла вынуждена подчиниться давлению, что оставляет Тома с чувством бессилия и предательства. История поднимает сложные вопросы о власти, манипуляциях и моральном выборе, показывая, как одна неосторожная встреча может привести к драматическим последствиям в жизни людей.
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