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Fallen Heirs (18+)

Fallen Heirs (18+) 0125

Станьте наследником неизведанного богатства и раскройте тайны прошлого
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Версия:
0125
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 321 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
71
Скриншоты
Описание

Fallen Heirs — история о том, как вы за одну ночь внезапно превращаетесь из нищего в миллиардера, унаследовав колоссальное состояние таинственного дядюшки. Вскоре вы оказываетесь в роскошном особняке, полном интриг, обмана и скрытых мотивов. Придётся искать ключи к разгадке вашего законного места в этом мире богатства, имея дело с теми, кто хочет лишить вас наследства или даже вашей жизни. Каждое решение и каждая встреча могут привести к новым союзникам или коварным предателям, а ваше умение сохранять хладнокровие станет решающим фактором выживания.


Теперь, когда вы вдруг стали самым желанным человеком для людей из прошлого дяди, вас ждут испытания, проверяющие доверие и мораль. От хитрой вдовы до обаятельной прислуги — каждый хранит свои секреты и может оказаться ключом к разгадке или роковой ошибкой. Визуальный роман наполнен неожиданными поворотами сюжета, а ваши поступки повлияют на финал истории. Сумеете ли вы противостоять угрозам, сохранить трезвый ум и раскрыть истину, стоящую за вашим внезапным богатством?


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Скачать Fallen Heirs (18+) 321 Мб Ссылка 2 321 Мб
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