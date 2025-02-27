Описание

Fallen Heirs — история о том, как вы за одну ночь внезапно превращаетесь из нищего в миллиардера, унаследовав колоссальное состояние таинственного дядюшки. Вскоре вы оказываетесь в роскошном особняке, полном интриг, обмана и скрытых мотивов. Придётся искать ключи к разгадке вашего законного места в этом мире богатства, имея дело с теми, кто хочет лишить вас наследства или даже вашей жизни. Каждое решение и каждая встреча могут привести к новым союзникам или коварным предателям, а ваше умение сохранять хладнокровие станет решающим фактором выживания.





Теперь, когда вы вдруг стали самым желанным человеком для людей из прошлого дяди, вас ждут испытания, проверяющие доверие и мораль. От хитрой вдовы до обаятельной прислуги — каждый хранит свои секреты и может оказаться ключом к разгадке или роковой ошибкой. Визуальный роман наполнен неожиданными поворотами сюжета, а ваши поступки повлияют на финал истории. Сумеете ли вы противостоять угрозам, сохранить трезвый ум и раскрыть истину, стоящую за вашим внезапным богатством?