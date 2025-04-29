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Cambion (18+)

Cambion (18+) 0.8 Beta

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Версия:
0.8 Beta
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:13
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 521 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 410
Скриншоты
Описание

Cambion (18+) - это визуальный проект, созданный для совершеннолетней аудитории геймеров. Он предлагает откровенный контент и захватывающую сюжетную историю. События разворачиваются в мире, похожем на нашу современность, но с добавлением элементов фэнтези, магии и присутствия различных необычных существ.


Главный герой оказывается в непростой ситуации, где ему необходимо быстро пробудить свои родовые способности, чтобы справиться с могущественным врагом. Игрокам предстоит взять на себя роль этого героя и исследовать его путешествие, развивая свои способности и преодолевая различные препятствия.


В игре высоко ценится качественная работа над рендерами, что создает визуальное восприятие, приближенное к реальности. Сценарий сюжета наполнен неожиданными поворотами и интригующими моментами, которые будут удерживать внимание игроков на протяжении всего прохождения игры. Также присутствуют пикантные сцены, которые добавляют к игровому опыту особую атмосферу. Cambion предлагает уникальное сочетание интересного сюжета, качественного визуального исполнения и возможности выбирать свое развитие в игре. Вам предстоит погрузиться в увлекательный мир фэнтези, полный приключений и интриг.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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