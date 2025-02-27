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Casteen (18+)

Casteen (18+) 0.1

Окунитесь в мир соблазна модельного бизнеса и раскройте тайные желания
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48
Скриншоты
Описание

Casteen — это небольшая интерактивная история о молодой девушке, пришедшей в модельный бизнес с невинными мечтами и честолюбивыми планами. Она полна надежд и готова пройти свой первый кастинг, открывающий дверь в мир, где границы между возможностью и опасностью могут размываться с каждым шагом. Вам предстоит вести ее за руку, определяя, насколько далеко она готова зайти ради успеха, и сохранив ли при этом свою невинность.


С каждой встречей и соблазном героиня преображается, а ваши решения становятся ключом к неожиданным поворотам сюжета. Ваша власть определяет, какие преграды она встретит, насколько глубоко погрузится в мир скрытых желаний и как изменится ее жизнь. Сможете ли вы помочь ей сохранить свой характер или пошатнёте ее веру в собственные принципы? Ответы ждут вас в этой увлекательной истории.


Информация о модах

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Скачать Casteen (18+) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб
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