Описание

Casteen — это небольшая интерактивная история о молодой девушке, пришедшей в модельный бизнес с невинными мечтами и честолюбивыми планами. Она полна надежд и готова пройти свой первый кастинг, открывающий дверь в мир, где границы между возможностью и опасностью могут размываться с каждым шагом. Вам предстоит вести ее за руку, определяя, насколько далеко она готова зайти ради успеха, и сохранив ли при этом свою невинность.





С каждой встречей и соблазном героиня преображается, а ваши решения становятся ключом к неожиданным поворотам сюжета. Ваша власть определяет, какие преграды она встретит, насколько глубоко погрузится в мир скрытых желаний и как изменится ее жизнь. Сможете ли вы помочь ей сохранить свой характер или пошатнёте ее веру в собственные принципы? Ответы ждут вас в этой увлекательной истории.