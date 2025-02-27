Описание

Dark Magician Kagura только что получила статус выпускницы гильдии Темных Магов и отправляется на свою первую миссию. Но судьба оказывается непредсказуемой: вместо спокойного старта ее ждет череда испытаний, и то, что начиналось как стремление доказать свои способности, быстро превращается в серию роковых встреч и загадочных событий. Приготовьтесь сопровождать Кагуру в увлекательном путешествии, где самое простое решение может повлиять на то, сумеет ли она преодолеть все невзгоды или поддастся соблазну темных сил.





Этот визуальный роман 18+ погружает вас в мир опасных ритуалов, тайных заклинаний и магических созданий. С каждым принятым выбором вы будете формировать не только личный путь Кагуры, но и судьбу целых королевств, столкнувшихся с угрозой запретных чар. Окунитесь в атмосферу тайн и испытаний, помогите молодой магичке открыть истинный потенциал и решите, готова ли она пожертвовать своими принципами ради поиска власти и признания.