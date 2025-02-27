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Dark Magician Kagura (18+)

Dark Magician Kagura (18+) 0.1.1

Погрузитесь в опасное приключение темной магии и раскройте свою истинную силу
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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28
Скриншоты
Описание

Dark Magician Kagura только что получила статус выпускницы гильдии Темных Магов и отправляется на свою первую миссию. Но судьба оказывается непредсказуемой: вместо спокойного старта ее ждет череда испытаний, и то, что начиналось как стремление доказать свои способности, быстро превращается в серию роковых встреч и загадочных событий. Приготовьтесь сопровождать Кагуру в увлекательном путешествии, где самое простое решение может повлиять на то, сумеет ли она преодолеть все невзгоды или поддастся соблазну темных сил.


Этот визуальный роман 18+ погружает вас в мир опасных ритуалов, тайных заклинаний и магических созданий. С каждым принятым выбором вы будете формировать не только личный путь Кагуры, но и судьбу целых королевств, столкнувшихся с угрозой запретных чар. Окунитесь в атмосферу тайн и испытаний, помогите молодой магичке открыть истинный потенциал и решите, готова ли она пожертвовать своими принципами ради поиска власти и признания.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Dark Magician Kagura (18+) 117 Мб Ссылка 2 117 Мб
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