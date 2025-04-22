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TALES OF TERRARA (18+)

TALES OF TERRARA (18+) 0.4.2a

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Версия:
0.4.2a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 041
Скриншоты
Описание

Действие Tales of Terrara происходит в фантастическом мире, населенном такими расами, как эльфы и орки, свирепыми монстрами и неусыпно наблюдающими богами. Простолюдин со скромным началом, заключив договор с таинственной сущностью, обретает силу, которую он не совсем понимает, и постепенно становится способным на невообразимые вещи. Сохранят ли они свое чистое сердце или поддадутся власти и коррупции? Будут ли они использовать его, чтобы сделать мир лучше или для своих собственных извращенных желаний? Почему не оба?


Информация о модах

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Старые версии TALES OF TERRARA (18+)
Version TG 0.4.0


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