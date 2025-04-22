Описание

Действие Tales of Terrara происходит в фантастическом мире, населенном такими расами, как эльфы и орки, свирепыми монстрами и неусыпно наблюдающими богами. Простолюдин со скромным началом, заключив договор с таинственной сущностью, обретает силу, которую он не совсем понимает, и постепенно становится способным на невообразимые вещи. Сохранят ли они свое чистое сердце или поддадутся власти и коррупции? Будут ли они использовать его, чтобы сделать мир лучше или для своих собственных извращенных желаний? Почему не оба?