Версия:
0.4.2a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 01:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 041
Описание
Действие Tales of Terrara происходит в фантастическом мире, населенном такими расами, как эльфы и орки, свирепыми монстрами и неусыпно наблюдающими богами. Простолюдин со скромным началом, заключив договор с таинственной сущностью, обретает силу, которую он не совсем понимает, и постепенно становится способным на невообразимые вещи. Сохранят ли они свое чистое сердце или поддадутся власти и коррупции? Будут ли они использовать его, чтобы сделать мир лучше или для своих собственных извращенных желаний? Почему не оба?
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Игра входит в подборки:
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