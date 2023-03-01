Описание

One Wild Futa Nightclub — это игра, которая погружает вас в необычную и захватывающую историю, где ваша обычная жизнь резко меняется с появлением новой соседки по имени Миа. Она — горячий и привлекательный учёный, чьи эксперименты кажутся чем-то далеким от вашего интереса, пока один из них не меняет всё. В результате неожиданного поворота событий вы оказываетесь застрявшими в теле Мии, и это далеко не то, что вы ожидали.





Теперь, оказавшись в теле Мии, вам предстоит разобраться в том, что пошло не так, и найти способ вернуться в своё собственное тело. Эта история полна неожиданных поворотов, юмора и, конечно же, соблазнительных ситуаций, которые добавляют игре особый шарм. One Wild Futa Nightclub обещает быть увлекательным приключением, где каждый шаг приводит к новым открытиям и уникальным моментам.