Описание

Wyldspace — это захватывающая игра, где вас ждёт неожиданное погружение в мир, полный сложных решений и моральных дилемм. Вернувшись из армии, вы с нетерпением ожидаете воссоединения с кузиной, знакомства с новыми девушками и участия в новой игре с глубоким погружением в реальность. Однако всё становится значительно сложнее, когда вас выбирают для участия в обучении ИИ, играя на стороне монстров. После неудачного инцидента ИИ начинает внедрять в игру элементы, отражающие самые тёмные аспекты человеческого опыта.





Перед вами стоит выбор: следовать пути героя, защищая женщин от этого нового зла и помогая им расти как в уровнях, так и как личностям, или воспользоваться ситуацией, манипулируя их слабостями и пробуждая дремлющие желания. Ваши решения будут определять судьбу персонажей и направлять сюжет игры. Всё это время вам предстоит противостоять постоянно обучающемуся ИИ, который адаптируется к вашим действиям, создавая уникальные и непредсказуемые сценарии.