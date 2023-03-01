Описание

Come Right Inn — это роскошный 5-звездочный отель в самом сердце Лос-Анджелеса, где негласные правила диктуются красотой и безудержной роскошью. Здесь, среди сверкающих интерьеров и безупречного сервиса, правят длинные ноги, загорелая кожа и отсутствие стыда. Этот отель — магнит для элиты, привыкшей к жизни, где каждое желание может быть исполнено за разумную цену. Но за гламурным фасадом скрываются тёмные тайны, которые привлекают не только искателей удовольствий, но и тех, кто ищет ответы.





Полгода назад ваша сестра, работавшая в Come Right Inn, таинственно исчезла. Официальная версия утверждает, что она пропала где-то в Лос-Анджелесе, но сомнения терзают вас. Вы решаетесь на отчаянный шаг — проникнуть в этот мир роскоши и обмана, чтобы узнать правду. Как далеко вы готовы зайти, чтобы раскрыть секреты, скрытые за сверкающими стенами этого элитного отеля? Ваша миссия — разгадать, что на самом деле произошло с вашей сестрой, и выяснить, какие тёмные тайны хранят обитатели этого места.