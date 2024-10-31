Описание

Screamqueans — это уникальная коллекция хоррор-рассказов для взрослых, сочетающая пародии на ужасы и мрачные, зловещие истории. Каждый том включает минимум одну короткую историю и один рассказ, посвящённый темам страха и страсти. От жутких призраков до неуправляемого влечения, от загадочных маньяков в масках до дьявольских искушений — в этой антологии собраны сюжеты, которые не оставят равнодушными любителей нестандартного хоррора.





В первом томе вас ждут два необычных рассказа. В истории «Рациональный страх клоунов» главная героиня предлагает оригинальный способ преодолеть страх клоунов. А в рассказе «Come Inside» первое свидание приобретает неожиданный поворот, когда ваш партнер делает настойчивое предложение, полностью меняющее ход событий.