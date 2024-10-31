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Screamqueans (18+)

Screamqueans (18+) 0.1.3

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Версия:
0.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
785
Скриншоты
Описание

Screamqueans — это уникальная коллекция хоррор-рассказов для взрослых, сочетающая пародии на ужасы и мрачные, зловещие истории. Каждый том включает минимум одну короткую историю и один рассказ, посвящённый темам страха и страсти. От жутких призраков до неуправляемого влечения, от загадочных маньяков в масках до дьявольских искушений — в этой антологии собраны сюжеты, которые не оставят равнодушными любителей нестандартного хоррора.


В первом томе вас ждут два необычных рассказа. В истории «Рациональный страх клоунов» главная героиня предлагает оригинальный способ преодолеть страх клоунов. А в рассказе «Come Inside» первое свидание приобретает неожиданный поворот, когда ваш партнер делает настойчивое предложение, полностью меняющее ход событий.


Информация о модах

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Скачать Screamqueans (18+) v0.1.3 MOD APK

Скачать Screamqueans (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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