Witch Hunter (18+) 0.22
Версия:
0.22
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 410 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
128 904
Witch Hunter (18+) - мы ищем смелых людей, чтобы присоединиться к нашей компании! Если вам посчастливится быть достаточно смелым, вы можете стать великим охотником на ведьм и участвовать в охоте на ведьм. Вы сможете носить крутые костюмы, сражаться и даже убивать ведьм, а также зарабатывать известность и славу!
Ведьмы такие сильные. Они могут красть вашу энергию, накладывать на вас заклинания и уничтожать все на своем пути. Но у них есть и слабые стороны. И они не очень любят кровь и смерть. Итак, если вы ищете возможности, то чего же вы ждете? Вам предстоит спасти мир от ведьм, участвуя в охоте на ведьм! Ответственность лежит только на вас. Встретьтесь лицом к лицу с опасностью, но не бойтесь – победа будет за вами!
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