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Witch Hunter (18+)

Witch Hunter (18+) 0.22

48
109
Скачать (410 Мб)
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Версия:
0.22
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 410 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
128 904

Witch Hunter (18+) - мы ищем смелых людей, чтобы присоединиться к нашей компании! Если вам посчастливится быть достаточно смелым, вы можете стать великим охотником на ведьм и участвовать в охоте на ведьм. Вы сможете носить крутые костюмы, сражаться и даже убивать ведьм, а также зарабатывать известность и славу!


Ведьмы такие сильные. Они могут красть вашу энергию, накладывать на вас заклинания и уничтожать все на своем пути. Но у них есть и слабые стороны. И они не очень любят кровь и смерть. Итак, если вы ищете возможности, то чего же вы ждете? Вам предстоит спасти мир от ведьм, участвуя в охоте на ведьм! Ответственность лежит только на вас. Встретьтесь лицом к лицу с опасностью, но не бойтесь – победа будет за вами!


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Информация о модах

Полная версия

Скачать Witch Hunter (18+) 0.22 взлом

Скачать Witch Hunter (18+) 410 Мб Ссылка 2 410 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Witch Hunter (18+)


Комментарии (4)
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Жираф
Жираф 29 апреля 2024 02:46
А когда след Обнова?
Очень хочется увидеть продолжение
+2
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Гость
Гость 29 января 2024 21:26
Ура, обновление вышло, надеюсь на русском
+4
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Нурик
Нурик 14 декабря 2023 17:25
Можете сказать как прошли мини игру я первую не могу проходить

Можете сказать как прошли первую мини игру
+4
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Ave
Ave 22 октября 2023 22:47
Прошёл доступный сюжет и могу сказать, что игра отличная. Больше всего понравился хороший сюжет и интересные персонажи, за которыми было интересно следить. Позможно некоторые факторы могут не понравится, но опять же, как и жанр, игра на своего любителя, и я как раз таки таковой. Благодарен, что смог найти на этом сайте данный шедевр
+12
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