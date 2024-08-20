Версия:
Chapter 2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 043
Описание
Wife Promotion — это визуальный роман в жанре нетораре, который предлагает эмоциональное путешествие через сложные грани отношений. Вы увидите историю глазами мужа, чьё чувство любви и ревности подвергается испытаниям под воздействием внешних сил.
Сюжет раскрывает хрупкость брака и дилеммы, которые встают перед героями. Сможет ли муж преодолеть свои сомнения ради любви, или ревность захватит его? Каждое решение открывает новые сюжетные линии, превращая Wife Promotion в глубокий и интригующий роман о сложностях человеческих эмоций и выборе, который определяет судьбу отношений.
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