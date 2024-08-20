Описание

Wife Promotion — это визуальный роман в жанре нетораре, который предлагает эмоциональное путешествие через сложные грани отношений. Вы увидите историю глазами мужа, чьё чувство любви и ревности подвергается испытаниям под воздействием внешних сил.





Сюжет раскрывает хрупкость брака и дилеммы, которые встают перед героями. Сможет ли муж преодолеть свои сомнения ради любви, или ревность захватит его? Каждое решение открывает новые сюжетные линии, превращая Wife Promotion в глубокий и интригующий роман о сложностях человеческих эмоций и выборе, который определяет судьбу отношений.