Описание

Vulgar Reverie (18+) — это рисованный визуальный роман для взрослых, предлагающий глубокий сюжет, насыщенный откровенными сценами и драматическими поворотами. История разворачивается вокруг семьи, где жена, в прошлом активный член мафиозной группировки, оставила своё опасное ремесло ради любви. Однако её прошлое продолжает преследовать их жизнь.





Герои живут в постоянной опасности, ожидая, что в их дверь постучат за уплатой старых долгов. Под давлением страха и паранойи главный герой решается на смелые шаги, чтобы защитить семью и найти выход из сложившейся ситуации. Vulgar Reverie объединяет эмоциональный накал, интриги и сложные моральные выборы, создавая захватывающий опыт для совершеннолетней аудитории.