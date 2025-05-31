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Obscure Affairs (18+)

Obscure Affairs (18+) Episode 1 Plus

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Версия:
Episode 1 Plus
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:53
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 119 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 947
Скриншоты
Описание

"Obscure Affairs" - визуальный проект для взрослой аудитории геймеров, который отличается высококачественной работой над рендерами и моделями персонажей. Игра предлагает разнообразные возможности и вариативность, чтобы участники могли настроить игровой опыт по своему вкусу.


С самого начала игрокам предоставляется возможность настроить множество параметров, определить взаимоотношения между персонажами и другие аспекты, которые влияют на уровень сложности игры. В ходе прохождения игры у игроков будет множество шансов выбирать направление развития главного героя. Главный герой начинает новую жизнь, открывая перед собой прекрасные возможности для успешных попыток.


"Obscure Affairs" предлагает интересный сюжетный поворот и возможность погрузиться в интригующий мир, где игроки сами формируют и влияют на события. Отношения между персонажами, эротический контент и вариативность игрового процесса создают возможность для уникального и персонализированного опыта игры. Важно отметить, что "Obscure Affairs" предназначена для взрослой аудитории и содержит откровенный контент. Игра требует соответствующего выбора со стороны игроков.



Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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