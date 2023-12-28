Описание

"Выживание Сары Роуз" — это захватывающий эротический визуальный роман в жанре эпического фэнтези, который перенесет вас в мир королевской семьи Роуз. Главной героиней является Сара, старшая дочь этой семьи, которая оказывается втянута в водоворот событий, меняющих ее жизнь навсегда.





В игре вам предстоит принимать важные решения, которые будут влиять на судьбу Сары в мире, где опасность подстерегает на каждом шагу. Каждое ваше решение может как обезопасить Сару, так и поставить ее в еще большую опасность. Вы будете иметь возможность выбирать разные пути и сюжетные линии, которые радикально изменят ход и развитие истории в зависимости от вашего выбора.