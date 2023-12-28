Версия:
0.7.9.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 265 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30 685
Описание
"Выживание Сары Роуз" — это захватывающий эротический визуальный роман в жанре эпического фэнтези, который перенесет вас в мир королевской семьи Роуз. Главной героиней является Сара, старшая дочь этой семьи, которая оказывается втянута в водоворот событий, меняющих ее жизнь навсегда.
В игре вам предстоит принимать важные решения, которые будут влиять на судьбу Сары в мире, где опасность подстерегает на каждом шагу. Каждое ваше решение может как обезопасить Сару, так и поставить ее в еще большую опасность. Вы будете иметь возможность выбирать разные пути и сюжетные линии, которые радикально изменят ход и развитие истории в зависимости от вашего выбора.
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