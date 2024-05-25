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Bindr: Kink dating / hook-up app simulation (18+)

Bindr: Kink dating / hook-up app simulation (18+) 0.20.7

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Версия:
0.20.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 299 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 632
Скриншоты
Описание

В игре Bindr вы вступаете в захватывающий мир виртуальных знакомств и ухаживания за женщинами. В роли создателя приложения вы имеете возможность исследовать разнообразные профили пользователей, узнавать их интересы, установить контакт и развивать отношения.


Основная цель игры заключается в том, чтобы научиться понимать и уважать разнообразие предпочтений и потребностей женщин, с которыми вы встречаетесь в игровом приложении. Вы будете принимать решения, влияющие на развитие ваших отношений, выбирать подходящие темы для обсуждения и строить свою стратегию ухаживания.


В игре Bindr вы будете сталкиваться с различными персонажами и их уникальными историями. От взаимодействия с эксцентричными и удивительными личностями до общения с успешными и влиятельными женщинами, вам предстоит раскрыть все аспекты их жизни и постепенно углублять ваши отношения. Однако игра также ставит перед вами ряд этических и моральных дилемм. Вам придется принимать ответственные решения и учитывать чувства и желания своих партнеров. Ваш выбор будет влиять на развитие сюжета и исход игры.


Bindr предлагает захватывающую визуальную атмосферу, эффектную графику и звуковое сопровождение, которые помогут вам глубже погрузиться в мир игры. Вы сможете насладиться уникальным опытом ухаживания и создания отношений в виртуальном мире, открывая новые горизонты и понимая, как живет и мыслит "другая половина".


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Bindr: Kink dating / hook-up app simulation (18+) v0.20.7 MOD APK

Скачать Bindr: Kink dating / hook-up app simulation (18+) 299 Мб Ссылка 2 299 Мб
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Отзывы о Bindr: Kink dating / hook-up app simulation (18+)


Комментарии (1)
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Я
Я 25 мая 2024 02:45
Игра вылетает при запуске
Это возможно происходит из-за того что игра должна сохраняться в отдельной папке, но эта функция была удалена
Игры с острова сохраняются в отдельной отведённой админам папке
И поэтому, как ме кажется, игра не может сохранять данные, и в результате вылет
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