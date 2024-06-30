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Guest House (18+)

Guest House (18+) 0.2.0

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Версия:
0.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 719

Guest House представляет собой визуальный роман, где ваше решение определит судьбу вашего главного героя на протяжении всего приключения. Дальний Восток представляется как экзотическое место, полное тайн и неизведанных уголков, где культурные различия и необычные привычки могут как привести к комическим ситуациям, так и вызвать глубокие эмоциональные переживания.


Гостевой дом, где вы будете жить, является основным местом действия, и именно здесь вы встретите ряд разнообразных персонажей, каждый из которых обладает своими особенностями, интересами и тайнами. Есть ли у вас талант убеждать? Сможете ли вы найти подход к каждой девушке и установить доверительные отношения, или предпочтете сосредоточиться на одной?


Свидания будут включать в себя различные места и активности - от традиционных чаепитий и прогулок по местным достопримечательностям до увлекательных приключений, таких как рафтинг или восхождение на горы. Каждое свидание предоставляет вам шанс узнать больше о девушке и показать ей вашу личность.


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Информация о модах

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Скачать Guest House (18+) 0.2.0 взлом

Скачать Guest House (18+) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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Или прочитайте Руководство
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