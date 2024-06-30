Guest House представляет собой визуальный роман, где ваше решение определит судьбу вашего главного героя на протяжении всего приключения. Дальний Восток представляется как экзотическое место, полное тайн и неизведанных уголков, где культурные различия и необычные привычки могут как привести к комическим ситуациям, так и вызвать глубокие эмоциональные переживания.





Гостевой дом, где вы будете жить, является основным местом действия, и именно здесь вы встретите ряд разнообразных персонажей, каждый из которых обладает своими особенностями, интересами и тайнами. Есть ли у вас талант убеждать? Сможете ли вы найти подход к каждой девушке и установить доверительные отношения, или предпочтете сосредоточиться на одной?





Свидания будут включать в себя различные места и активности - от традиционных чаепитий и прогулок по местным достопримечательностям до увлекательных приключений, таких как рафтинг или восхождение на горы. Каждое свидание предоставляет вам шанс узнать больше о девушке и показать ей вашу личность.