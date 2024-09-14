Описание

SAAT – Substance Abuse Awareness Training — интерактивный тренинг, направленный на повышение осведомленности о злоупотреблении психоактивными веществами и принятии осознанных решений. Познакомьтесь с Крисси — идеальной девушкой по соседству, которая предана своим близким, но немного наивна. Она стоит на перепутье, и ей нужен кто-то, кто поможет избежать опасностей жизни: курения, алкоголя, наркотиков и других искушений.





Вам предстоит взять на себя роль наставника и провести Крисси через различные жизненные ситуации, давая ей ценные советы и помогая сделать правильный выбор. SAAT предлагает уникальный опыт взаимодействия, сочетающий образовательные элементы и глубокую сюжетную линию, чтобы подчеркнуть важность здорового образа жизни и информированного принятия решений.