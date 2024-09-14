android-1.ru / Игры / Эротические игры / SAAT – Substance Abuse Awareness Training (18+)
SAAT – Substance Abuse Awareness Training (18+)

SAAT – Substance Abuse Awareness Training (18+) 0.6.0

1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 530
Скриншоты
Описание

SAAT – Substance Abuse Awareness Training — интерактивный тренинг, направленный на повышение осведомленности о злоупотреблении психоактивными веществами и принятии осознанных решений. Познакомьтесь с Крисси — идеальной девушкой по соседству, которая предана своим близким, но немного наивна. Она стоит на перепутье, и ей нужен кто-то, кто поможет избежать опасностей жизни: курения, алкоголя, наркотиков и других искушений.


Вам предстоит взять на себя роль наставника и провести Крисси через различные жизненные ситуации, давая ей ценные советы и помогая сделать правильный выбор. SAAT предлагает уникальный опыт взаимодействия, сочетающий образовательные элементы и глубокую сюжетную линию, чтобы подчеркнуть важность здорового образа жизни и информированного принятия решений.


Информация о модах

Версия 0.6.0

— Добавлен Четвёртый маршрут!

Показать полностью

Скачать SAAT – Substance Abuse Awareness Training (18+) v0.6.0 MOD APK

Скачать SAAT – Substance Abuse Awareness Training (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Astreon (18+)
Astreon (18+)
Version: 0.1.5
Hell SexBurger (18+)
Hell SexBurger (18+)
Version: 0.0.5.0
My Italian Slut Wife (18+)
My Italian Slut Wife (18+)
Version: 0.3
Shades of the Past (18+)
Shades of the Past (18+)
Version: 0.6
Pulse (18+)
Pulse (18+)
Version: 0.2
Manila Shaw: Blackmail’s Obsession (18+)
Manila Shaw: Blackmail’s Obsession (18+)
Version: 038 AE
Once Again (18+)
Once Again (18+)
Version: Prologue
My Girlfriends (18+)
My Girlfriends (18+)
Version: 0.4b Prologue

Отзывы о SAAT – Substance Abuse Awareness Training (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив