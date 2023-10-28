Corrupting My Girlfriend in Another World - является увлекательной и вызывающей игрой, представляющей собой гибрид визуального романа и RPG, где каждое ваше решение может привести к неожиданным и драматичным последствиям. По мере того как вы и Сакико исследуете королевства Дулобия и Вестерию, вы сталкиваетесь с рядом проблем и соблазнов, которые могут потрясти или укрепить вашу связь.





По мере прохождения игры игроки встречаются с различными персонажами, каждый из которых имеет свои секреты, мотивы и желания. Эти взаимодействия позволяют игрокам решить, каким путем идти: следовать дорогой чести и верности или исследовать темные и запретные пути разврата.



