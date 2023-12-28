RAPTUS (18+) - мальчик, который годами находился в заключении, может жить за пределами психиатрического учреждения. Ему не терпится выплеснуть гнев и ненависть, накопившиеся в нем за эти годы, но исполнит ли его прошлая жизнь его желания?





Следуйте за этим маленьким мальчиком, когда он возвращается в свою прошлую жизнь с вновь обретенной свободой и обновленным чувством цели. С помощью проверенных профессионалов и поддерживающего сообщества он должен столкнуться со своими страхами и бороться, чтобы сделать что-то из себя, несмотря на всю боль и ненависть, через которые он прошел.





Вы не захотите пропустить это путешествие искупления, поскольку наш главный герой борется со своими собственными ограничениями при поддержке других, которые были в подобных ситуациях. По пути, возможно, вы даже узнаете что-то о себе!