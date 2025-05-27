Multiverse Stranded (18+) 2.03
Multiverse Stranded (18+) — это захватывающий гаремный фанфик, который предлагает игрокам погрузиться в яркий визуальный мир с увлекательным сюжетом и тщательно проработанными моделями персонажей. История начинается с того, что главный герой выигрывает крупную сумму в лотерею, что позволяет ему оставить свою скучную прошлую жизнь позади и начать новую главу.
Решив отметить свой успех, он отправляется в отпуск в тропическую страну. Однако во время перелета происходит нечто неожиданное, что приводит его на загадочный остров. Там он встречает девушку, которая кажется воплощением его мечты. Вместе они должны понять, что произошло, и как справиться с новыми вызовами, стоящими перед ними.
Игрокам предстоит помочь герою и его новой спутнице исследовать остров, взаимодействовать с другими персонажами и принимать важные решения, которые будут влиять на развитие сюжета. Визуальная составляющая игры выполнена на высоком уровне, что делает каждую сцену и взаимодействие с персонажами незабываемыми.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.