android-1.ru / Игры / Эротические игры / Multiverse Stranded (18+)
Multiverse Stranded (18+)

Multiverse Stranded (18+) 2.03

1
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2.03
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 17:13
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 116
Скриншоты
Описание

Multiverse Stranded (18+) — это захватывающий гаремный фанфик, который предлагает игрокам погрузиться в яркий визуальный мир с увлекательным сюжетом и тщательно проработанными моделями персонажей. История начинается с того, что главный герой выигрывает крупную сумму в лотерею, что позволяет ему оставить свою скучную прошлую жизнь позади и начать новую главу.


Решив отметить свой успех, он отправляется в отпуск в тропическую страну. Однако во время перелета происходит нечто неожиданное, что приводит его на загадочный остров. Там он встречает девушку, которая кажется воплощением его мечты. Вместе они должны понять, что произошло, и как справиться с новыми вызовами, стоящими перед ними.


Игрокам предстоит помочь герою и его новой спутнице исследовать остров, взаимодействовать с другими персонажами и принимать важные решения, которые будут влиять на развитие сюжета. Визуальная составляющая игры выполнена на высоком уровне, что делает каждую сцену и взаимодействие с персонажами незабываемыми.


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать Multiverse Stranded (18+) v2.03 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Multiverse Stranded (18+) 260 Мб Ссылка 2 260 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Biomechanical (18+)
Biomechanical (18+)
Version: Ep. 1
Tacarasu (18+)
Tacarasu (18+)
Version: 0.72
Lida’s Adventure (18+)
Lida’s Adventure (18+)
Version: 0.302
Fiery Passions (18+)
Fiery Passions (18+)
Version: 0.3
Family of Choice (18+)
Family of Choice (18+)
Version: Day 1-3 – V2
Roommates Saga (18+)
Roommates Saga (18+)
Version: Chapter 1.5
Delirium (18+)
Delirium (18+)
Version: 1.0
Your Life Invisible (18+)
Your Life Invisible (18+)
Version: 1.2.2

Отзывы о Multiverse Stranded (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив