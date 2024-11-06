Описание

Family of Choice — это захватывающая интерактивная визуальная новелла, которая погружает игроков в глубоко личную и эмоциональную историю возвращения домой после долгих лет отсутствия. Игра начинается с новости о смерти отца главного персонажа, что становится катализатором для возвращения в родной дом, где хранятся тяжелые воспоминания о бурных отношениях родителей и личной боли отказа отца.





Возвращение домой становится путешествием не только в физическое пространство, но и в прошлое главного героя. Встреча с матерью, сестрами, новой женой отца и её дочерью открывает перед игроком возможность разгадать давние семейные тайны и столкнуться с давно похороненными эмоциями. Каждый выбор в игре влияет на развитие сюжета, определяя отношения с другими персонажами и направление движения к исцелению или новым конфликтам.