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The Witching Hour (18+)

The Witching Hour (18+) 0.6

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Версия:
0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:51
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 244 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 501
Скриншоты
Описание

The Witching Hour — это захватывающая интерактивная визуальная новелла, которая переносит игроков в мистический мир, где главная героиня обладает божественной силой. Эта история начинается с того, что её просят отыскать волшебное место, ключ к раскрытию её судьбы и прошлого. Путешествие обещает быть полным открытий и преображений.


В процессе приключения главная героиня встречает разнообразных персонажей, каждый из которых вносит что-то уникальное в её историю. Эти встречи не просто обогащают сюжет, но и могут значительно повлиять на развитие героини, её взгляды и выборы. Игрокам предстоит принимать решения, которые определят, как героиня будет реагировать на советы и влияние новых знакомых. Это создаёт сложную сеть взаимоотношений и последствий, делая каждое прохождение уникальным.


Информация о модах

v0.6
Это завершение старой версии с «примитивным» сюжетом и начало совершенно новой истории. Если вы играли в предыдущую версию, обязательно попробуйте эту — вы точно не разочаруетесь. Сюжет полностью переработан и не имеет ничего общего с предыдущим. Улучшены рендеры, одежда, проработка персонажей, окружение и освещение.

– Полная переработка глав 1, 2 и 3 для более глубокого погружения в сюжет
– Несколько новых сюжетных арок
– Изменён финальный экран — теперь он персонализирован под имя главного героя
– Новый макет экрана для ввода имён персонажей
– Обновлён экран выбора — теперь он лучше сочетается с остальными элементами интерфейса
– Новый экран персонажей: можно быстро посмотреть основную информацию, если вы что-то забыли

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Скачать The Witching Hour (18+) v0.6 MOD APK

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Старые версии The Witching Hour (18+)
Version TG 0.4

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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